Rai1 nel 2025 ci regalerà due programmi super trash grazie a Carlo Conti

dopo averci regalato un’edizione di Tale e Quale Show divertentea Carmen Di Pietro ha deciso di mettere la quinta e ha chiesto alla Rai di sbloccare una sua creazione mandata in pausa da troppi anni: Ora O Mai Più. Il programma tornerà a gennaio e si scontrerà con la nuova edizione di C’è Posta Per Te ma ovviamente, per questioni sanremesi, non potrà condurlo. Secondo TvBlog il nome in pole position per la conduzione sarebbe quello di Marco Liorni. (Aiuto, ma perché non Simona Ventura? Sarebbe perfetta, dato che ha già fatto due edizioni di Music Farm).Finito Ora O Mai Più,produrrà un nuovo programma su quella falsa-riga sempre ideato da. Questa volta però i protagonisti non saranno vecchi cantanti in declino, ma vecchie showgirl che nell’ultimo ventennio, per ovvie ragioni di mancanza di varietà, si sono riciclate in altri ruoli.