Quei bravi ragazzi che uccidono le donne

Leggi su Ilfaroonline.it

Ci insegnano, in quanto, a riconoscerli. Ci insegnano che la mela marcia può essere scovata, tra tutte. Che un uomo che ti farà violenza, di qualsiasi tipo, sia riconoscibile. Così, alla partner, alla moglie, alla madre, all’ex, alla sorella, viene chiesto: ma possibile non ti fossi accorta di nulla? Perché non sei andata via prima?La questione non funziona. Per anni abbiamo accettato che fosse normale essere all’erta nella relazione con l’uomo, abbiamo accettato di essere educate e inculcate con una cultura delle protezione. Dobbiamo essere sveglie, solerti, pronte a cogliere il segnale di un uomo che invece non viene educato, che è libero di gestire la propria frustrazione perseguitando, uccidendo, violentando. Ed il problema, comunque, rimane il non essersi accorte di nulla.Sì, è possibile non rendersi conto di chi si ha davanti.