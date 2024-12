Oasport.it - Quando il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026? Orario, fasce, possibili avversarie dell’Italia: occhio alle X

Venerdì 13 dicembre,ore 12.00, si terrà a Zurigo la cerimonia didei gironi di qualificazione della zona europea per idi. Si preannuncia dunque una giornata molto importante per l’Italia, assente nelle ultime due edizioni consecutive della rassegna iridata e obbligata dunque a centrare l’obiettivo in vista della prossima Coppa del Mondo in Nord America (tra Messico, Canada e Stati Uniti).Gli Azzurri, avendo raggiunto i quarti di finale della UEFA Nations League, sono stati inseriti in prima fascia per iled eviteranno dunque sicuramente le seguenti undici compagini: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria. Un buon punto di partenza per i campioni d’Europa del 2021, che dovranno però fare attenzione ad alcune insidie.