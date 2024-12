Biccy.it - Provvedimento per Mariotto? Futuro incerto a Ballando: le novità

Leggi su Biccy.it

L’uscita spiazzante di Guillermodagli studi diCon le Stelle ha dato vita a retroscena fantasiosi e a ben tre versioni diverse sui motivi che avrebbero portato il giurato a lasciare il suo posto. Ieri pomeriggio però Guillermo ha parlato ed ha spiegato di essersene andato all’improvviso per risolvere problemi urgenti di lavoro in un atelier. Lo stilista ha anche aggiunto uno strano: “Se Milly mi rivorrà io ci sarò“. Proprio questa frase ha fatto pensare a diversi utenti sui social che perpotrebbe arrivare un, che il suo posto apotrebbe non essere più così scontato e i dubbi sono aumentati dopo l’ultima puntata de La Vita in Diretta.in arrivo per Guillermo?Ieri Alberto Matano a La Vita In Diretta ha riportato le parole di: “Sabato come sapete Guillermoha abbandonato lo show, ci sono delle notizie appena arrivate in merito a questa cosa.