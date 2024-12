Preside rimprovera 14enne perché disturba le lezioni, lui la aggredisce e la manda all’ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Ennesimo grave episodio di violenza in una scuola di Noto, in provincia di Siracusa, dove protagonista in negativo è stato ancora una volta un minorenne, precisamente un, che non ha accettato il rimprovero di una professoressa e ha aggredita successivamente la dirigente scolastica,ndola in ospedale.L’aggressione allaSecondo la ricostruzione della vicenda ilstava avendo dei comportamenti molesti in classe,ndo la lezione. La professoressa, esasperata dagli atteggiamenti irrispettosi dello studente (avrebbe lanciato una sedia dalla finestra), gli ha detto di andare innza dopo averloto per l’ennesima volta.La professoressa ha così accompagnato ildalla dirigente scolastica, che a sua volta hato il ragazzino che, non accettando la ramanzina, in uno scatto d’ira avrebbe aggredito la donna facendola cadere a terra, costringendola a ricorrere alle cure mediche nel pronto soccorso dell’ospedale.