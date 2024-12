Liberoquotidiano.it - Pd: Bonaccini, 'non è appiattito su Landini, per Conte è il momento di fare un passo in avanti'

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "E' venuto per tutti ildi decidere che cosa si vuoleda grandi. Ho apprezzato la scelta di campo progressista votata dai 5 stelle, ma adesso dobbiamotutti unin, partendo dai programmi, e non dai personalismi, e dobbiamo costruire un tavolo con tutte le forze di opposizione per avanzare alcune chiare proposte al Paese". Lo dice Stefanoa 'Avvenire'.Quella secondo cui il Pd èsulla Cgil di"è una lettura sbagliata. Il sindacato fa le sue battaglie e noi le nostre", spiega l'eurodeputato e presidente del Pd. "Il Pd, per essere forte, deve essere assolutamente plurale, aperto alla societa', unito: sono tre ingredienti essenziali a cui stiamo lavorando con Schlein e i risultati si sono visti a tutte le ultime elezioni.