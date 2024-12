Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un video ha mostrato i Joy-Con della nuova console?

Un nuovoCina potrebbe averi Joy-Con di2, mettendo in evidenza tutta una serie di differenze con i controllerprima.Precisiamo immediatamente che al momentostesura di questo articolo non è stato ancora smentito questo leak (e nemmeno confermata la sua legittimità), ragion per cui consigliamo di prendere il tutto con le dovute cautele in attesa di comunicazioni ufficiali.Fatta questa precisazione, nel corso di questa giornata di inizio dicembre ha iniziato a fare il giro delle varie piattaforme social unproveniente dalla Cina, che mostra il design dei Joy-Con di2, dei controller che parrebbero essere in diretta continuità con quelli presenti nellaattualmente in commercio.L’autore del filmato ha affermato che i due Joy-Con provengano da una delle linee produttive di2 in Cina, ma ovviamente nonostante queste dichiarazioni non è possibile escludere che possa trattarsi di un lavoro fan made grazie all’utilizzo di una stampa 3D.