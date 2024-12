Ilfattoquotidiano.it - Musk, un giudice blocca ancora il bonus da 56 miliardi per Tesla: “Sentenza contro gli azionisti”, ma il ricorso è di un investitore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Unasbagliata. Ricorreremo in appello”. La decisione di un tribunale del Delaware su Elonapre un nuovo fronte di attrito tra il futuro establishment dell’amministrazione Trump e il sistema giudiziario degli Stati Uniti.Lunedì per la seconda volta in un anno unha bocciato la decisione deglidi Telsa di assegnare a, in quanto amministratore delegato della società, unrecord da 55,8di dollari (53,2 milioni di euro). Il fondatore dell’azienda di auto elettriche ha commentato con un post irritato su X, piattaforma social di sua proprietà: “Dovrebbero essere glillare il voto delle società, non i giudici”.La corte del Delaware, però, ha risposto a una causa intentata da un azionista di minoranza dell’azienda, Richard Tornetta.