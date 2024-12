Inter-news.it - Mondiale per Club, Inter verso la seconda fascia! Le quattro possibili urne

Si avvicina il momento del sorteggio per ilper2025, con la cerimonia ufficiale programmata per il 5 dicembre alle 19 italiane a Miami. In attesa dell’annuncio definitivo da parte della FIFA, emergono anticipazioni sulle fasce di appartenenza delle squadre partecipanti.e Juventus, infatti, dovrebbero far parte della.NUOVA FORMULA – Secondo le prime indiscrezioni raccolte da CAZE TV,e Juventus saranno collocate nelladelper2025. Un posizionamento che riflette l’attuale rankingnazionale, con la primariservata aidi maggiore prestigio e ai dominatori dei campionati continentali di Europa e Sud America. In attesa delle notizie ufficiali, rinfreschiamo la memoria riguardo quella che sarà la nuova formula del torneo.