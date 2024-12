Uominiedonnenews.it - Love, Reason, Get Even, Anticipazioni: Cagla Incinta Di Ozan!

Leggi su Uominiedonnenews.it

, Gete la notizia cambia le cose per. Quest’ultimo nel frattempo lascia l’azienda e continua a sognare un futuro con Esra!, Getprosegue e, nel corso delle puntate, dopo l’aggressione diad Esra, si scoprirà che la spasimante diaspetta un bambino. Questo cambierà completamente le cose pered Esra che si troveranno ancora una volta ad essere bruscamente separati. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro., Get: dove eravamo rimasti?inizia a ricattare Esra dicendole che se vuole garantire la sua sicurezza e quella della sua famiglia, deve stare lontana da. Esra decide di ascoltare il ricatto della donna e rivela anche addi essersi innamorata di Cinar, nel tentativo di allontanarlo definitivamente da lei.