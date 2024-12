Ilgiorno.it - L’eccidio del Cibeno. Quattro pietre d’inciampo per i partigiani monzesi

Sono stati eroi della Resistenza, che fino all’ultimo non si sono piegati alla violenza del regime nazi-fascista, e per questo hanno pagato con la vita. Ieri la città li ha omaggiati con la posa di 4a loro dedicate. Antonio Gambacorti Passerini, Carlo Prina, Enrico Arosio ed Ernesto Messa sono iil cui ricordo ora è inciso per sempre sulle strade di Monza, e a cui è stato volto un pensiero particolare in Comune durante la commemorazione dell’80esimo anniversario deldel, dove persero la vita. Ieri la sala del Consiglio del Comune di Monza è stata riempita da un’intera comunità di persone: i familiari dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti), con il presidente nazionale Dario Venegoni, il presidente del ComitatoMonza e Brianza Fabio Lopez Nunes, le autorità cittadine, a partire dal sindaco di Monza Paolo Pilotto, lo storico brianzolo Pietro Arienti, e numerosi studenti della scuola media Bonatti, del liceo classico Zucchi, del liceo artistico Nanni Valentini e della primaria Volta, protagonisti della lettura delle biografie e della documentazione dell’evento.