Lavoratori in nero in rsa e cantieri

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Ravenna, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza deinei luoghi di lavoro, hanno intensificato i controlli nei settori edilizia, agricoltura e strutture residenziali per anziani. Sono state riscontrate irregolarità in 6 delle aziende controllate, delle quali due a Ravenna, una a Cervia, una a Castel Bolognese, una ad Alfonsine. Sono stati individuati 5in. Nel corso degli accessi ispettivi sono state adottate 3 sospensioni dell’attività imprenditoriale. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per 90mila.