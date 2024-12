Ilgiorno.it - Ladri di sogni, asilo a rischio. Furto di rame al nido Monviso. Rubate grondaie e canali di scolo

All’inizio non ci hanno fatto nemmeno caso a qui buchi sul muro esterno della loro scuola. Poi, dopo qualche ora, si sono resi conto che i buchi erano troppi e troppo diffusi: praticamente su tutta la struttura. Hanno chiamato i tecnici del Comune e hanno capito: l’comunale di via, quartiere San Fruttuoso, era finito nelle mire deidi oro rosso. Idi. In una notte, verosimilmente quella fra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, a venire assaltato è stato uno degli 8 asilicomunali della città: ilo hanno ripulito di tutto il suone didell’acqua e le profilature del tetto, in soldoni le. "Un vero peccato – commenta la direttrice didattica Carmen Pozzi : una struttura così bella e nuova.". Regolare denuncia è stata già presentata ai carabinieri, "ma adesso bisognerà capire come intervenire, ilè che itornino non appena sistemato il danno.