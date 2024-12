Gqitalia.it - Jacob Elordi, oltre alla barba, ha sfoggiato un Rolex da Hall of Fame

è sulla strada ideale da percorrere per ogni collezionista di orologi. Un tempo grande amante di Cartier, in particolare del classico Tank del gioielliere, l'attore sta passando a uno dei pezzi più venerati del catalogo di.Potresti conoscerlo come President o Presidential, ma in qualsiasi modo lo chiami, il Day-Date diè un orologio regale. Uscito nel 1956, è stato il primo cronometro automatico al mondo a riportare la data e il giorno per esteso. Questo elegante modello è stato rapidamente adottato dai “presidenti di tutto il mondo”, come recitava la pubblicità di. Prodotto solo in metalli preziosi e disponibile in 26 lingue diverse, è uno degli oggetti più ambiti nel mondo del lusso.e il suo nuovo pezzo sono stati avvistati per la prima volta dal nostro amico @dimepiece.