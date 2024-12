Ilrestodelcarlino.it - In due gare 4 gol subìti e zero fatti. Momento nero per il Matelica

Con due sconfitte nelle ultime due, entrambe in trasferta, ilha interrotto, bruscamente, la sua bella corsa nel campionato di Eccellenza. Corsa che aveva già subito un rallentamento a seguito di tre pareggi consecutivi nelle precedenti partite. Ora la "matricola terribile" di mister Giuseppe Santoni naviga nella parte centrale della classifica (con 18 punti assieme a Montegranaro e Sangiustese) e deve guardarsi le spalle per non finire risucchiata nella parte bassa del girone. Sarà importante, quindi, chiudere al meglio la fase ascendente: prima in casa contro il Montefano (domenica 8), poi in trasferta nella tana del Tolentino (domenica 15). A Urbino, senza Frulla e Bagnolo, la squadra ha sofferto oltremodo l’avversario, che ha confermato invece di attraversare un ottimodi forma.