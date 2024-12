Quifinanza.it - I giovani non faranno regali, l’entità della crisi si manifesta a Natale

La Generazione Z ama fare i, ma non ha i soldi. Lo rivela l’ultima indagine condotta da ScuolaZoo, che ha chiesto ai ragazzi tra i 16 e i 26 anni quali siano le loro abitudini in fatto didi. Laeconomica si fa sentire soprattutto durante le festività, con moltiche dichiarano di avere pochi soldi da destinare ai. Secondo il rapporto, infatti, il budget medioGenerazione Z si aggira intorno ai 30 euro a persona. Per i più, il quadro è chiaro: il2024 sarà all’insegna dell’austerità.Budget ridotto: una generazione inC’è chi ama e chi non ama il, ma, bene o male, tutti fanno idi(o si sentono costretti a farli). Tra iGenerazione Z la tendenza è simile: il 94% degli intervistati da ScuolaZoo dichiara di amare fare, pur lamentando la mancanza di fondi per farlo.