Lapresse.it - Grillo in video sul carro funebre: “M5S è morto”. E attacca Conte: “Mago di Oz”

Beppesi presenta su undurante una diretta social (annunciata da ieri) e si rivolge agli iscritti del Movimento Cinque Stelle. “Devo parlarvi come garante e come custode dei grandi valori del M5S che sono stati scomparsi e traditi in questi tre anni”, ha detto il fondatore del Movimento. “Beh, sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre”, ha sottolineato dopo aver abbassato il finestrino.: “Scompaio in funzione dei due mandati, Oz non si fa trovare”“Io scompaio in funzione dei due mandati. Venti domande per coprirne tre, di mandare via me, di fare tre o quattro mandati e” il quesito “sul presidente”, ha affermato. Rivolto poi idealmente aha aggiunto: “Siete diventati un partito che segue un Oz, di gente che non riconosco più. Gli ho detto: fatti dare una mano, poi non si è mai più fatto trovare”.