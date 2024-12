Quotidiano.net - Gli interessi in gioco: "Mosca rischia più di tutti. In ballo il Mediterraneo"

Leggi su Quotidiano.net

Ottaviani Un’avanzata che ha perso il suo ‘effetto sorpresa’ e sta rallentando. Tre potenze, Russia, Iran e Turchia che sono determinate a mantenere le loro posizioni in Siria e stanno facendo quadrato per evitare una escalation. Matteo Colombo, ricercatore Clingendael e associato Ispi, ha spiegato perché gliinoggi non sono quelli di oltre 13 anni fa. Matteo Colombo (foto), i ribelli sono arrivati a Hama. Come potrebbe evolvere questa che sembra la ripresa della guerra civile? "Diciamo che dopo l’iniziale effetto sorpresa da parte dei ribelli, ho l’impressione che le linee si stiano ricompattando. Se nei primi giorni l’avanzata era stata molto rapida adesso sembra essersi ridotta". Che tattica sta adottando il presidente Assad? "Assad sta mobilitando il più possibile quelli che sono i suoi alleati.