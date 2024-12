Lanazione.it - giovane investito da treno

Non dava notizie di sé da un giorno e gli amici sono andato a cercarlo in quel luogo che sapevano lui frequentava spesso: la zona dei binari dopo la stazione di Borgonuovo, a Viaccia. Purtroppo a fare la tragica scoperta sono stati proprio loro: ha perso la vita così undi 22 anni, pratese,da unsulla tratta Prato-Agliana. La tragedia si è consumata nella serata di sabato, intorno alle 21,30, a poche ore di distanza dall’altro dramma: la donna di 45 anni che si è uccisa sabato mattina gettandosi sotto unalla stazione centrale. Non è chiaro che cosa sia successo al ventenne, se si è trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, l’ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per illuminare la zona con i fari.