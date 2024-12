Game-experience.it - GIGABYTE: è disponibile l’attivazione semplificata della modalità X3D Turbo tramite AORUS AI SNATCH

TECHNOLOGY, leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato un aggiornamento per laX3DMode, che introduce un metodo intuitivo per ottimizzare le prestazioni di gioco avanzateil softwareAI.Ora gli utenti possono attivare facilmente laX3Dseguendo un processo semplificato:Eseguire l’aggiornamento live su GCC per ottenere l’ultima versione diAI(B24.11.19.01).Accedere all’iconabandiera nell’angolo in basso a sinistra.Cliccare sull’iconabandiera per attivare laX3D.Confermare nella finestra pop-up cliccando su “OK”.Il sistema si riavvierà automaticamente per completare.Per chi desidera annullare l’operazione, èun pulsante “Annulla” per interrompere immediatamente il processo.