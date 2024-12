Thesocialpost.it - Fedez, la canzone contro Myrta Merlino: “Non mi stupirebbe vederla fare un servizio sul mio ca**o depilato”

è tornato protagonista con nuovi progetti e una rinnovata presenza nella scena musicale. Dopo la rottura dell’accordo con Luis Sal per Muschio Selvaggio, il rapper ha fondato con Mr Marra il podcast “Pulp Podcast” e ha ripreso a concentrarsi sulla sua musica.Leggi anche:a Sanremo, l’indiscrezione: inviata unaa Carlo ContiUn manifesto politico in musicaSul suo profilo Instagram,ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, prevista per martedì 3 dicembre alle ore 14, condividendone anche un estratto. Dai pochi secondi pubblicati, emerge chiaramente il tono critico e provocatorio del brano.Nel suo nuovo pezzo,utilizza la musica per esprimere il suo dissenso verso il giornalismo italiano, con riferimenti diretti a, conduttrice di Pomeriggio 5.