Così Putin usa l’arma della russofonia per invadere le ex repubbliche sovietiche

Un elemento chiave per comprendere la strategia diè l’importanza dei russofoni ovvero l’insieme delle persone di lingua e cultura russa che abitano al di fuori dei confiniFederazione sono presenti in numerose nazioni dell’ex Unione Sovietica, dall’Ucraina alla Bielorussia fino al Kazakistan e in molti altri Stati dell’Europa orientale e dell’Asia centrale. Per un totale stimato di quasi quattordici milioni di anime.Queste comunità rappresentano un legame culturale e storico con la Russia eha dimostrato di essere pronto a difendere i diritti e gli interessi dei russofoni al di fuori del suo Paese, fino al punto da farne motivo di interventi militari. L’annessioneCrimea nel 2014 è un momento cruciale:giustifica l’operazione con la volontà di proteggere la popolazione russofona contro presunte minacce.