Lanazione.it - Colpo da film all’azienda di preziosi. L’assalto e il caterpillar come ariete

SUBBIANO Hanno bloccato le strade d’accesso con due camion; poi hanno utilizzato un mezzo pesanteper sfondare il cancello, e con unsi sono aperti un varco verso l’interno. La scorsa notte è andato in scena l’ennesimoal cuore del distretto orafo aretino. Questa volta si sono viste scene daper entrare nell’azienda Croma Catene di Subbiano, che dal 1986, si occupa della creazione di catene d’argento. E’ ilnumero 24 dall’inizio dell’anno. Un commando di circa sette persone incappucciate alle 3.30 ha messo in scena unda professionisti, portando via metallo prezioso, ancora da quantificare, ma per un bottino che pare ingente. Scene da, si diceva, e viste nel 2011 da queste parti, quando il comparto orafo tremava. Adesso gli imprenditori cominciano a respirare nuovamente quell’aria mista di paura e rabbia.