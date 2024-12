Cinema | arriva nelle sale il docufilm Il santo di carne autobiografia di Alfonso Maria de’ Liguori

Leggi su Ildenaro.it

immaginaria e poetica dide’, autore della celebre ‘Tu scendi dalle stelle’. Il‘Ildi’ di Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Enrico Lo Versoneidal 5 dicembre, dopo aver vinto il premio come miglior regia al Terra di Siena Film Festival, con premiere alItalia di Acerra alle ore 19.30 alla presenza del cast. Nella vicenda di finzione, ambientata a cavallo tra il 1.600 e il 1.700, irrompono numerosi personaggi tra cui la suoraTeresa de’interpretata da Giovanna Sannino (Mare Fuori, Come Romeo e Giulietta), in suggestive scene girate con abiti d’epoca tra il Duomo di Napoli , via dei Tribunali, a Scampia, e nell’Archivio di Stato. Liberamente ispirato alla lettera pastorale del 1° agosto 2014 ‘In Dialogo con Sant’’ scritta da Sua Eccellenza Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, l’opera ripercorre in sette atti cronologici e fasi salienti della vita del