Cina, il caso dei rendimenti ai minimi. Ecco cosa significa

Ancora tre settimane e poi il 2025 dellasarà cominciato. Almeno per l’Occidente, visto che il calendario cinese, a cominciare dal Capodanno, segue sempre logiche diverse. Eppure è già tempo di fare due calcoli. Pochi giorni fa Formiche.net ha raccontato come anche il prossimo anno, uno dei comparti strategici dell’economia cinese, il mattone, non ripartirà. Anzi. Adesso però c’è un’altra spia a far drizzare le antenne a Pechino e riguarda isui titoli decennali del Dragone.I quali viaggiano in queste ore aida 22 anni, sotto il 2%. Questo vuol dire essenzialmente tre cose. Primo, il costo del debito è relativamente basso per Pechino, il che vuol dire che per le casse cinesi piazzare i titoli non comparta un onere così elevato. Ma, secondo, che l’economia del Dragone rimane molto poco vitale,peraltro di cui sono convinti non pochi economisti.