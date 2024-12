Liberoquotidiano.it - "Che magnifica impresa": le opere che hanno fatto grande l'Italia

ni popolo di eccellenze. Santi, poeti ma anche, notoriamente, navigatori. Inizierà proprio in mare il racconto dell'idea certa e luminosa del nostro Paese che il direttore di Libero, Mario Sechi, già autore per Mondadori del libro Tutte le volte che ce l'abbiamo fatta: storia dini che non si arrendono, curerà il martedì in prima serata, alle 21,10, su RaiStoria (canale 54 del digitale terrestre) e su RaiPlay. Che, al via stasera, è il titolo del programma che in sei puntate fotograferà l'immagine in movimento, tra passato, presente e futuro «di un Paese che ha creato e continua a creare un'idea che affascina tutto il mondo: l'. L'del lavoro che produce bellezza e benessere. L'dei motori nella quale ci siamo addentrati andando alla scoperta delle motor valleyna, in Emilia Romagna; dell'energia con un Paese che si scopre produttore, consumatore ma anche ricercatore di energia attraverso le nuove tecnologie fino alla fusione nucleare; l'dei grandi architetti che prosegue nel solco della tradizione di grandi come Brunelleschi e Palladio e l'della pasta che ci vede esportare nel mondo addirittura il 50% della produzione.