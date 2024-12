Tg24.sky.it - Caso Giulio Regeni, il teste Delta al processo: "Ho sentito quando lo torturavano"

‘’Hoche veniva picchiato e torturato, ho riconosciuto la sua voce, parlava in italiano e in arabo. L’hoanche nei giorni successivi lamentarsi, poi non hopiù nulla’’. Lo ha detto il", un cittadino egiziano che venne arrestato al Cairo insieme conoggi nel corso dell’udienza davanti alla Prima corte di Assise di Roma nelper il sequestro e l’omicidio del ricercatore friulano che vede imputati quattro 007 egiziani.