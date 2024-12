Calcio Conte | Coppa Italia opportunità per testare i giocatori

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 dic. (askanews) – “Il nostro obiettivo è quello di costruire qualcosa e di crescere. Per farlo c’è bisogno di giocare quanto più possibile”. Tournover massiccio per il Napoli di. Lo fa capire Antonioin conferenza stampa alla vigilia del match dell’OLimpico contro la Lazio. “Quest’anno, per alcuni aspetti, avere solo il campionato è penalizzante per alcuni– continua – Poi abbiamo ladove abbiamo giocato due partite contro il Modena e contro il Palermo, dove c’è stata la possibilità di dare spazio ache ne avevano avute di meno. Domani sarà un’altraperla crescita da parte di tutti. E’ importante prepararci bene. Andare avanti insignifica avere altre possibilità, altro spazio per dimostrare che si stanno facendo dei miglioramenti.