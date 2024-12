Bove parla il direttore sanitario della Lazio | Cataldi ha imparato il primo soccorso da noi

Leggi su Sportface.it

“Nel 2019 visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio. Il giocatore venne visitato tre volte in cliniche diverse perché l’allorasportivo Igli Tare lo voleva a ogni costo, ma il “no” rimase fermo”. Are è Ivo Pulcini, il, in un’intervista concessa al Messaggero. Ovviamente il tema riguarda la salute dei calciatori dopo il malore patito da Edoardoin Fiorentina-Inter: “Escludo una crisi epilettica improvvisa se non l’aveva mai avuta in passato. Quella problematica, con una specialista e una precisa procedura, potrebbe tranquillamente essere tenuta sotto controllo. Se dovessero essere riscontrate aritmie, andrebbe valutato con diverse prove da sforzo, ciclo ergometro, elettrocardiogramma e tac coronaria, la risonanza magnetica-cardiaca.