Lanotiziagiornale.it - Altro che Italia davanti a tutti, ecco la realtà parallela del Pnrr

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Siamo alle solite. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza () nasceva come una promessa: ridare slancio alle grandi operene e colmare i divari territoriali. Una partita decisiva, finanziata con risorse europee irripetibili. Oggi, però, i numeri e i fatti raccolti da Openpolis raccontano una storia molto meno entusiasmante. Finanziamenti ridotti, progetti in stallo e una trasparenza che vacilla.Da 126 miliardi a 82: il taglio ai finanziamenti delPartiamo dai numeri: il valore complessivo delle opere strategiche previste dalè passato da 126 miliardi di euro a 82,8. Perché? Il governo ha deciso di ridimensionare il piano, tagliando fuori i progetti che non possono essere completati entro il 2026, scadenza imposta dall’Unione europea. Dei fondi rimasti, solo 27,1 miliardi provengono direttamente dal, mentre altri 16,2 sono coperti dal Piano nazionale complementare (Pnc).