A San Francisco la seconda edizione di ‘Toscana Tech on the road’

Firenze, 3 dicembre 2024 - Torna negli Stati Uniti Toscanaon the road, progetto dedicato alla promozione delle startup innovative toscane ma anche per creare sinergie e partenariati strategici, rafforzando il posizionamento internazionale dell’ecosistema innovativo toscano. Il progetto nasce da un’intuizione di Regione e Consiglio regionale, reso possibile dal protocollo d’intesa siglato a dicembre scorso con il Consolato generale d’Italia a San. Quest’anno sono undici le imprese che dal 2 al 6 dicembre, presso Casa Toscana a Innovit, l’outpost desk finanziato dal Consiglio regionale per favorire l’incontro tra investitori italiani e partner americani, avranno la grande occasione di presentare le loro soluzioni e creare opportunità di partenariato e sviluppo internazionale.