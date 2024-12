Sport.quotidiano.net - Winston: prestazione super

Jaylen BARFORD (19 minuti, 4/10 da 2, 1/3 da 3, 2/2 t.l., 2 perse, 2 rec, 13 punti) Questa volta non c’è bisogno che s’inventi nulla, ma piazza comunque canestri preziosi quando la gara è ancora in bilico. Voto 6,5 Cassius(24 minuti, 6/11 da 2, 2/4 da 3, 2/2 t.l., 2 rimbalzi, 10 assist, 2 perse, 1rec, 20 punti). Ha smaltito gli ultimi chiletti dopo un’estate di relax, è diventato papà e adesso è pronto a predicare basket. Gli basta un primo tempo da antologia per convertire gli ultimi miscredenti. Playmaker così, a Reggio, non se ne sono visti tanti. Altro che storie. Voto 8,5 Filippo GALLO (11 minuti, 1/3 da 3, 1 rimbalzo, 1 stoppata, 3 punti). Segna una tripla e dà una stoppata. Si unisce alla festa. Per lui primo canestro in Serie A. Voto 6 Kwan CHEATHAM (14 minuti, 1/2 da 2, 3/5 da 3, 1/2 t.