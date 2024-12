Iltempo.it - "Vi farò ballare in inglese". Alexia riparte dalla dance

Leggi su Iltempo.it

torna alle origini. Dopo 20 anni la cantante ligure ha pubblicato un nuovo branoin lingua: «I feel feelings». Proprio come faceva negli anni '90, agli albori di una carriera che le ha fatto vendere 5 milioni di dischi nel mondo. Ci è venuta a trovare nella nostra edicola degli artisti., dopo 20 anni è tornata a cantare in. Cosa l'ha convinta? «Due anni fa con la pubblicazione di un album di Natale inmi sono resa conto di come il pubblico mi avesse ricollocato nel suo immaginario. Ero tornata e c'è stata una percezione diversa. Ho apprezzato l'affetto e ho capito che era qualcosa che mi mancava tanto e che avevo tenuto nascosto dentro di me. Indipendentementelingua in cui canto, io do valore al mio Paese. Avevo voglia di tornare ai miei antichi amori.