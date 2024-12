Terzotemponapoli.com - Un Napoli ‘compatto’ capolista. E la rete di McTominay…

Dove può realmente arrivare questo? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “E’ solo un altro passo in avanti, ma pesante. Antonio Conte non ammetterà mai che il suoè iscritto a pieno titolo alla corsa-scudetto, ma non può far finta di nulla guardando la classifica. Che sorride sempre di più, alla luce di una prestazione che ha confermato i miglioramenti in fase offensiva già messi i mostra contro la Roma. Ma sono i numeri difensivi che continuano a stupire e costringono ila gettare la maschera”., l’unione fa la forzaDi seguito altre righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Lo scorso anno ilera una squadra spaurita con una difesa colabrodo e giocatori che non si aiutavano più tra di loro.