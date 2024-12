Lanazione.it - Un appuntamento radicato nella tradizione sportiva

Il Rally di Pistoia è una manifestazione automobilistica con profonde radiciitaliana. Nato negli anni '90, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di rally. Negli anni, ha saputo evolversi, mantenendo vivi i valori di sportività e passione. Organizzato da Pistoia Corse Sport in collaborazione con l'Automobile Club Pistoia, si svolge ogni anno in ottobre. La 45ª edizione, celebrata nel 2024, ha registrato un grande successo, con la partecipazione di 90 equipaggi, tra team storici e moderni, e un pubblico sempre più numeroso. Il percorso si snoda attraverso le suggestive strade della provincia di Pistoia, unendo sfide tecniche e panorami mozzafiato. Prove iconiche come "Montevettolini" e "Casore" sono simboli della competizione, progettate per esaltare le abilità dei piloti e la performance delle vetture.