Tennis Finals Coppa Davis in Italia dal 2025 e in esclusiva tv su SuperTennis

La FITP (Federazionenae Padel) e l’ITF (InternationalFederation) sono liete di annunciare che la Final 8 didalal 2027 si svolgerà in.La Fase Finale della più antica e prestigiosa manifestazione a squadre per nazioni delmaschile lascia Malaga dopo tre fortunate edizioni e dalsi sposterà in; dal 18 al 23 novembre del prossimo anno l’Insalatiera sarà consegnata ai nuovi campioni del mondo sotto il cielo di Bologna, nella città che con la sua passione e la sua spinta negli ultimi anni ha permesso alla formazione azzurra di gettare le basi per i due trionfi consecutivi del 2023 e 2024.UNDA SOGNO PER I TIFOSINI – Sull’onda emotiva della stagione più bella di sempre delno, a pochi giorni dallo storico ‘double’ di Malaga e dell’ufficiale riconferma delle Nitto ATP- che rimarranno infino al 2030 - ecco un’altra prestigiosa opportunità, fortemente voluta e ottenuta dalla FITP, nell’ottica di premiare la passione e la dedizione dei tifosini nelle stagioni più spettacolari del nostro sport.