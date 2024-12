Anteprima24.it - Telesi@, Fuschini (FI) a Lombardi: “Pec ignorate, ora risponde per salvare la faccia”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Presidente della Provincia, Nino, dà prova di immaturità istituzionale. Sarebbe suo doverere alle questioni sollevate dai rappresentanti istituzionali nei tempi e nelle forme dovuti, piuttosto che attendere il caos invernale o le proteste degli studenti per farsi vivo.La questione dell’impianto di riscaldamento dell’Istituto@ era stata portata alla sua attenzione già a giugno, con mie PEC ufficiali e successivi solleciti, senza ricevere alcuna risposta formale. A settembre avevo inviato un’ulteriore comunicazione, accompagnata da telefonate al dirigente del settore manutenzione che mi aveva confermato la necessità di una variazione di bilancio per affrontare queste spese. Eppure, per sette lunghi mesi, il Presidenteha preferito ignorare il problema.