Telepass sponsor dei concerti di Ligabue: prevendita esclusiva dei biglietti per i clienti

è diventatoufficiale degli eventi La notte di certe notti di Lucianoall’RCF Arena-Campovolo del 21 giugno 2025 e alla Reggia di Caserta del 6 settembre 2025, segnando l’inizio di un’esperienza unica per idell’azienda che potranno accedere a vantaggi esclusivi e a corsie preferenziali, godendo del massimo comfort e di un accesso privilegiato. Come in autostrada, negli aeroporti o sulla neve con lo Skipass,garantisce infatti di “arrivare prima” anche al concerto dia Caserta consentendo l’accesso a una presalededicata ai propri. Dalle ore 10.00 del 3 dicembre fino alle ore 10.00 del 4 dicembre, per 24 ore, sarà attiva unache garantirà ai soli, grazie a un codice speciale, l’acquisto in anteprima deiper accedere all’evento di Caserta.