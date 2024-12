Ilgiorno.it - Superenalotto, in attesa di centrare il 6 due vincite da 40mila euro a Bergamo e Varese

Milano, 2 dicembre 2024 – Indiil jackpot super milionario del valore di 39 milioni e 300mila, ci si può “accontentare” anche di qualche migliaio di. Dev’essere sicuramente stato questo il pensiero dei due fortunati vincitori lombardi, che in provincia die in provincia disi sono portati a casa, ciascuno, 20mila, per un totale quindi di. Una vincita è stata centrata a Luino, nel Varesotto, l'altra a Zanica, in provincia di. In entrambi i casi il premio è stato centrato grazie ad un ''9''. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12,8 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.