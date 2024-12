Iltempo.it - Siria, Iran e Russia "legati a triplo filo". Fabbri: da cosa dipende la "partita"

È partito un giro di telefonate internazionali sulla crisi in corso in, dove da mercoledì scorso l'esercito regolare combatte contro i ribelli jihadisti, guidati da Hayat Tahrir al Sham (Hts), che hanno lanciato un'offensiva a nord, prendendo Aleppo e continuando verso sud. Il presidenteno Bashar al-Assad ha sentito sia l'omologoiano che quello russo, Masoud Pezeshkian e Vladimir Putin, cioè i principali alleati che lo stanno aiutando a contrastare l'attacco. Entrambi hanno rassicurato sul loro appoggio, ribadendo l'importanza della stabilità del Paese per la regione. A Cinque Minuti, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Bruno Vespa, Darioha provato a tracciare possibili scenari e si è detto d'accordo con Papa Francesco. Il Pontefice ha rinnovato il suo appello di pace in Medio Oriente, "dove si combatte una guerra mondiale a pezzi".