Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo quattordici giornate

Si chiude la quattordicesima giornata diA ed è tempo di mettere ala classifica della stagionetuttora in corso con quella del 2023/turni di campionato. Il Napoli guadagna rispetto alla disastrosa scorsa annata, in perdita e non poco la Juve, mentre la Lazio, nonostante la sconfitta, è nettamente in vantaggio su unfa. Di seguito Sportface.it vi propone leag.CLASSIFICAA ANapoli 32 (+8)Atalanta 31 (+11)Inter 28* (-7)Fiorentina 28* (+5)Lazio 28 (+8)Juventus 26 (-7)Milan 22* (-7)Bologna 21* (-1)Udinese 17 (+5)Empoli 16 (+5)Parma 15 (inB)Torino 15 (-4)Cagliari 14 (+4)Genoa 14 (-1)Roma 13 (-11)Lecce 13 (-3)Verona 12 (+3)Como 11 (inB)Monza 10 (-8)Venezia 8 (inB)*una partita in menoe unfa:SportFace.