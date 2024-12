Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulle erbacce: "Soldi finiti". Il Comune:: "Le tagliamo più di voi"

Martedì scorso il consiglio comunale ha dato il via libera a una variazione di bilancio per ripristinare i fondi destinati alla gestione e manutenzione del verde pubblico, una questione sollevata dal gruppo consiliare del Pd nelle scorse settimane. "Lo stanziamento delle risorse è certamente una notizia positiva – spiega in una nota il capogruppo Pd Alessandro Gasperini (foto sopra a sinistra), in rappresentanza dei gruppi di minoranza –. La rivendichiamo come frutto della nostra azione politica: continueremo a portarla avanti per verificare che le somme reperite siano impiegate in tempi brevi". Gasperini chiede poi chiarimenti sull’utilizzo dei fondi: "Non si spiegano le ragioni per cui l’Amministrazione abbia esaurito già in estate risorse destinate agli sfalci e alla manutenzione del verde per l’intero anno.