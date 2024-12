Calciomercato.it - Scaricato dalla Juve, lo prende l’Inter: scelta già fatta

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri hanno deciso di privarsene e ai nerazzurri potrebbe fare comodo: laper il calciatore è già statantus alo viceversa, non sarebbe certo una sorpresa. Nel corso degli anni di calciatori che hanno fatto il salto della barricata tra le due rivali non ne sono mancati e il futuro potrebbe regalare ulteriori esempi., logià(LaPresse) – Calciomercato.itSe non c’è spazio in una delle formazioni, può essercene nell’altra ed allora mai dire mai. Così può capitare che chi è stato, potrebbe diventare buono pered è proprio quello che – almeno stando ai nostri utenti – potrebbe succedere a Moise Kean. In estate lantus lo ha ‘’, accettando l’offerta della Fiorentina.