San, uno dei santi più venerati in tutto il mondo, è una figura centrale nella tradizione religiosa di, dove le sue reliquie sono custodite nella basilica che porta il suo nome. La festa di San, celebrata ogni anno il 6 dicembre, è un evento che richiama migliaia di fedeli e turisti, ma anche un momento di profonda riflessione sullae leche legano questa città alla figura di San.Ladi SanSannacque nel 270 d.C. a Patara, nell’odierna Turchia. Vescovo di Myra, una città dell’Asia Minore, è noto per la sua generosità, in particolare verso i più poveri e i bisognosi. La sua fama crebbe rapidamente, e la sua vita fu segnata da numerosi miracoli, che ne fanno una delle figure più amate dalla cristianità. La sua fama arrivò fino a, dove nel 1087 un gruppo di marinai baresi traslò le sue reliquie dalla città turca di Myra a, per sfuggire alle invasioni musulmane che minacciavano la regione.