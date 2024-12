Sport.quotidiano.net - Roma-Atalanta 0-2: De Roon e Zaniolo conquistano l’Olimpico, Dea inarrestabile

2 dicembre 2024 - Un pizzico di fortuna, spinge ancora più in alto la Dea, che ora conta ben otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Allo stadio Olimpico l'supera laper 0-2 grazie alle reti di Dee del grande ex, il quale si toglie anche la maglia facendo scatenare i fischi del tifo giallorosso. Le due reti spingono in alto i nerazzurri, ora solitari al secondo posto alle spalle del Napoli, mentre larimane incastrata nei bassifondi della graduatoria, nonostante però gli incoraggiamenti del proprio pubblico dopo il triplice fischio finale. Primo tempo Per affrontare l', Ranieri riparte da dieci undicesimi della formazione che aveva cominciato la sfida contro il Tottenham. Davanti a Svilar torna titolare Hummels, con N'Dicka e Mancini ai suoi lati.