Liberoquotidiano.it - Roccella: "Nessuna crociata contro social, più informazione e consapevolezza"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "Non è assolutamente unamedia. Sappiamo che imedia sono insieme un'opportunità e un rischio, come tante delle cose che la modernità ci ha proposto. Quello che vogliamo e che dobbiamo fare è innanzi tutto aumentare la, informare, sia i protagonisti, quindi giovani, sia gli adulti di riferimento, ovvero i genitori e gli insegnanti. E' vorremmo anche che ci fosse una volontà e una capacità dillo, da parte soprattutto della famiglia, su come vengono usati i nuovi mezzi tecnologici dai ragazzi". Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugeniaparlando, a Palermo, a margine del forum 'Il contrasto alla criminalità tra l'utilizzo dei, cybercrime e nuove dipendenze' organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia.