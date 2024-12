Ilfattoquotidiano.it - Rende e Castrolibero dicono “no”: non passa il referendum sulla fusione con Cosenza. Ma Fi vuole andare avanti lo stesso

L’affluenza è stata bassa, solo il 26,02% degli aventi diritto, ma ilconsultivo“Città unica” diè stato chiaro e la legge proposta dalla Regione Calabria è stata bocciata con il 58,23% dei cittadini che hanno detto “No” alladei Comuni di. Solo il 41,02%, invece, è stato favorevole alla. Nonostante più dell’80% dei cosentini che hanno votato “si”, a determinare il risultato è stato il voto didove il “no” allaha superato rispettivamente l’81% e il 74%.Complessivamente sono stati 14mila e 539 i “no”, a fronte di 10mila 241 “si”. Il, comunque, aveva carattere consultivo e non era soggetto a quorum. Potenzialmente, quindi, non è vincolante per la Regione e potrebbe non fermare il progetto di legge firmato da alcuni consiglieri di centrodestra.