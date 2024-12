Anteprima24.it - Procura di Benevento, operaio travolto da uno scaffale: necessario il trasporto al San Pio

Tempo di lettura: < 1 minutoUna perdita d’acqua in un locale interrato delladied un persona finisce all’ospedale. Il fatto è accaduto stamani. L’allarme in via De Caro è stato dato da un collega dell’uomo rimasto ferito che, a quanto risulta dalle prime informazioni, non era un dipendente ministeriale ma era stato incaricato di provvedere alla riparazione della condotta. A quanto pare l’infiltrazione d’acqua avrebbe coinvolto unoricolmo di faldoni di atti e documenti: la struttura avrebbe ceduto improvvisamente travolgendo proprio il 50enne che stava cercando di risolvere il problema. L’uomo è rimasto incastrato con un piede dal peso delloed è stato liberato dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto. Ricoverato dal 118 al San Pio, l’uomo, a quanto risulta, avrebbe riportato alcune ferite.