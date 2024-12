Peacemaker | una foto del set della stagione 2 mostra il nuovo mezzo di Christopher Smith

Leggi su Cinefilos.it

: unadel setildiNon abbiamo avuto moltedel setsecondadiquando le telecamere stavano ancora girando per la serie HBO e i fan che sono riusciti a scattarle si sono presto ritrovati con avvisi di rimozione sui social media. La produzione dello show si è però conclusa di recente, quindi ora stiamo aspettando che il co-CEO dei DC Studios e creatoreserie James Gunn condivida un primo sguardo ufficiale al debutto del personaggio di The Suicide Squad nel DCU.Nel frattempo, è apparsa online una nuovache ritrae ildi John Cena e l’Emilia Harcourt di Jennifer Holland in sella a una motocicletta ispirata al mondo Tokusatsu. Come il resto del DCU, sembra cheabbraccerà il lato più stravagante dell’Universo DC (anche se diremmo che è giusto che qualcuno comeabbia una moto così particolare).