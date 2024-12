Panettone Maximo 2024, ecco qual è il migliore panettone tradizionale

Leggi su Funweek.it

Il Salone delle Fontane ha ospitato il 1 Dicembre la sesta edizione di, il festival nazionale delartigianale che ha incoronato i migliori lievitati d’Italia. Un evento che ha visto la partecipazione di migliaia di appassionati e di una giuria d’eccezione, pronta a decretare i vincitori di questa attesissima competizione.A trionfare nella categoria “miglior” è stato Solodamanduca di Aprilia (LT), mentre il titolo di “miglioral cioccolato” è andato, per il secondo anno consecutivo, a Vizio di Roma. Novità di quest’anno, il premio per il “migliorgourmet” è stato assegnato a Gianfranco Pascucci.Una giuria d’eccezione, composta da maestri pasticceri di fama internazionale, come Gino Fabbri e Massimo Chierico, ha valutato i panettoni in gara, basandosi su criteri diità, gusto e originalità.